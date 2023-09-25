В «Почте России» заявили о «напряженной ситуации» после сообщений о финансовой дыре

За первую половину года компании «Почта России» удалось выправить свое финансовое положение, однако «ситуация остается напряженной». Так генеральный директор «Почты России» Михаил Волков прокомментировал «Газете.Ru» заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой в компании.

«В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось <...> почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения», — сказал Волков, признав, что ситуация остается очень напряженной.

Он отметил, что около 27 тысяч отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. При этом, по словам Волкова, большинство пунктов имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию.

«Они нужны людям <...> но для их содержания необходима системная поддержка», — добавил гендиректор «Почты России».

25 сентября Матвиенко, выступая в ходе заседания верхней палаты парламента, назвала «очень печальным» финансовое положение в «Почте России». Она призвала срочно принять меры и разработать «правильную финансовую модель существования».

Ранее «Почта России» запустила прямую авиадоставку отправлений в Грузию.