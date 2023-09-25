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Эфиопия запретила вывоз кофе

Эфиопия запретила вывоз кофе авиапассажирами в любом виде и количестве

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Depositphotos

Власти Эфиопии ввели временный запрет на вывоз из страны кофе в любом виде и в любых количествах, сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее предостережение для авиапассажиров, поступившее в российское посольство в Аддис-Абебе.

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — говорится в сообщении.

В тексте просят учитывать эту информацию при планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.

До этого производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября.

Позже Министерство сельского хозяйства РФ пояснило, что на стоимость чая, кофе и шоколадных изделий в стране в первую очередь влияет цена на импортное сырье.

Ранее в России зафиксировали рекордный объем продажи кофе навынос.

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