Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП в 2023 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП в 2023 году. Об этом он сообщил на пленарной сессии выставки «Иннопром. Казахстан», передает РИА Новости.

По его словам, доля обрабатывающих производств в структуре ВВП России может вырасти на 0,2% и достигнет уровня 13,8%.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России. ОЭСР ожидает его на уровне 0,8% по итогам 2023 года против снижения на 1,5% согласно предыдущей оценке. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте структуры.

В 2024 году ОЭСР ожидает, что рост российского ВВП составит 0,9%. При этом мировой ВВП увеличится в 2023 году на 3%, тогда как в 2024-м его рост составит 2,7%.

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил, что ВВП России смог выйти на уровень 2021 года. Глава государства отметил, что этап восстановления отечественной экономики завершился, и она выдержала беспрецедентное санкционное давление.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.