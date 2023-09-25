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Клиенты Сбера смогут открыть вклады с увеличенной ставкой

В Сбере повысили ставки по вкладам вслед за ключевой ставкой ЦБ

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

С 25 сентября Сбер повысил доходность по базовой линейке вкладов на 3,4 и 6 месяцев. Ставка увеличилась на 0,3 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка.

Кроме этого, зарплатные клиенты банка получили дополнительные преимущества.

Также в линейку зарплатных вкладов добавили депозит сроком на 5 месяцев, а в линейку «СберВкладов» — 4 месяца.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Изменение ставки произошло в третий раз подряд: 21 июля регулятор поднял ставку с 7,5% до 8,5%, затем еще раз на внеочередном заседании 15 августа — до 12%.

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