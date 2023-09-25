Иран наращивает закупки российской пшеницы

Объединенная зерновая компания (ОЗК) с начала текущего сельхозгода по состоянию на июль 2023 года экспортировала в Иран 264 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора ОЗК Ксению Боломатову.

По ее словам, ОЗК входит в тройку крупнейших поставщиков российского зерна в Иран. С 2018 года компания экспортировала иранским партнерам 1,6 млн тонн зерновых.

Боломатова отметила, что нарастить объемы поставок зерна в Иран затрудняют проблемы с оплатой со стороны иранских компаний. Тем не менее, ОЗК рассчитывает расширить экспорт в Иран также ячменя и кукурузы.

По данным Боломатовой, Россия уже несколько сезонов занимает лидирующие позиции по экспорту пшеницы в Иран. В прошлом году Иран стал одним из трех крупнейших импортеров российского зерна.

На прошлой неделе в Турцию прибыл второй сухогруз с пшеницей с Украины.

Ранее в МИД России сообщили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.