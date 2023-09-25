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Назван важный фактор бедности в РФ

Во ВНИИ труда назвали низкооплачиваемую работу причиной бедности в РФ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заслуженный работник Минтруда Александр Разумов и старший научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова в статье «Основные причины и характеристики бедности работающего населения» назвали «рыночную бедность» или высокую долю низкооплачиваемых вакансий на рынке важным фактором бедности в РФ. Об этом пишет «Известия».

Отмечается, что в большинстве (в 47 из 89) регионах России предложения жалованья гораздо ниже среднего уровня по стране — 64 386 рублей.

Путем к разрешению этой проблемы назвали вложения в человеческий капитал и повышение доли высокотехнологичного производства на рынке.

По данным Росстата, во втором квартале 2023 года за чертой бедности оказались 15,7 млн человек или 10,8% населения, что является минимальным значением с 2018 года.

До этого Путин заявил о 1,7 млн вышедших из черты бедности в 2022 году.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.

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