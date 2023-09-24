Президент Польши рассказал о ситуации с транзитом украинского зерна

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова обеспечить транзит украинских зерновых через польскую территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает правильным решение правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна в стране. Дуда добавил, что убежден в том, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита.

По словам польского президента, подготовлены специальные транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может быть перевезено через территорию страны и далее экспортировано туда, «где оно действительно необходимо».

До этого министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что скандал, возникший вокруг поставок зерна в страны Европейского союза (ЕС), был вызван интересами украинских олигархов.

Глава ведомства отметил, что зарубежные предприниматели очень хотят продавать свою сельскохозяйственную продукцию на территории республики. При этом Варшава принимает меры для защиты местных фермеров, подчеркнул он.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.