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Бывший премьер Молдавии призвал Кишинев не «становиться в позу» в вопросе российского газа

Экс-премьер Молдавии: Кишиневу стоило вести переговоры с «Газпромом»

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия после проведения аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» должна была приступить к переговорам. Об этом в эфире молдавского телеканала ITV заявил бывший премьер республики Александр Муравский, передает РИА Новости.

«По моему мнению, мы сейчас в серьезном бизнес-обществе выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить. Молдавская сторона должна была вести переговоры с «Газпромом», а не становиться в позу», — сказал он.

По его мнению, молдавские власти выбрали путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы.

24 сентября бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявлял, что нынешняя позиция властей страны напоминает больше поведение шулеров, а не политиков.

Власти Молдавии отказываются признавать значительную часть долга перед «Газпромом» за поставленный ранее газ, ссылаясь на представленный недавно аудит исторической задолженности.

9 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан говорил, что власти страны считают долги за газ «Газпрому» необоснованными и не будут их выплачивать.

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщал, что «Газпром» проиграет в суде дело о взыскании исторических долгов страны, если оно будет рассматриваться.

Ранее Россия предостерегла Молдавию от попыток политизации энергетики.

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