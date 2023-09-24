Дорогая нефть стала угрозой для развивающихся экономик

Взлет цен на нефть до $100 за баррель может похоронить надежды развивающихся стран на замедление инфляции и снижение процентных ставок, считают эксперты, опрошенные изданием Bloomberg.

Это чревато обвалом для активов этих стран, считают аналитики. Управляющий директор по макростратегии развивающихся рынков компании GlobalData TS Lombard Джон Харрисон уверен — тренд на замедление инфляции в развивающихся экономиках уже сбился из-за подорожания нефти.

Экономики, зависящие от импорта углеводородов, окажутся в наихудшем положении, отмечает стратег Tellimer Хаснайн Малик. Среди них — Индия, Филиппины, Пакистан. Дорогая нефть усилит инфляцию и бюджетный дефицит в этих странах, заявил управляющий активами Карлос де Соуза. Это приведет к ослаблению их валют и росту доходности облигаций.

Аналитики Nomura считают, что Индия в наибольшей степени подвержена негативному влиянию от скачка цен на нефть. Это может заставить регуляторов развивающихся стран отложить смягчение ДКП. Это в свою очередь может вызвать торможение роста ВВП в ряде стран, что негативно скажется на мировой экономике в конечном итоге.

В конце августа агентство Bloomberg обратило внимание, что мир начал испытывать дефицит дизельного топлива.

Ранее стало известно, что высокие цены на нефть сохранятся благодаря альянсу России и Саудовской Аравии.