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В РФ зафиксировали снижение ажиотажного спроса на вторичное жилье

«Ъ»: спрос на вторичное жилье в России пошел на спад после летнего ажиотажа

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После резкого роста летом интерес россиян к покупке вторичной недвижимости начал снижаться. Как считают эксперты, это приведет к замедлению роста цен и появлению скидок на квартиры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Циан, в сентябре средняя цена «квадрата» на вторичке выросла на 1,6% после августовского рекорда в 1,9%. Аналитики объясняют это исчерпанием ажиотажного спроса.

«Из-за опасений по поводу кредитов люди, планировавшие покупку осенью, сделали это летом», — отметил директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. По его словам, сентябрьский спрос уже ниже нормы, и эта тенденция сохранится. Это заставит продавцов снижать цены. Заметное падение ожидается после Нового года.

«Частные инвесторы активно распродают свои объекты, опасаясь длительного периода высоких ставок по кредитам», — добавил Ильдар Хусаинов из Этажей.

В Москве средняя стоимость «квадрата» на вторичке достигла 313,4 тыс. рублей, подорожав за месяц на 1,1%. Эксперты прогнозируют постепенное снижение цен в ближайшие месяцы.

В начале недели стало известно, куда россияне в основном вкладывают деньги.

Ранее в Москве был отмечен всплеск спроса на новостройки премиум-класса.

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