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Сингапурские банки ужесточили проверки клиентов

FT: в Сингапуре ужесточили правила для иностранных клиентов местных банков

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Shutterstock

Финансовые учреждения Сингапура усилили проверки клиентов, особенно из Китая, после раскрытия крупной схемы по отмыванию $2,4 млрд . Как сообщают консультанты и банкиры, теперь открытие счета может занять 3-4 месяца. Об этом сообщает Financical Times со ссылкой на свои источники.

«Денежно-кредитное управление Сингапура серьезно относится к этому делу. Мы проводим проверки замешанных финансовых институтов», — заявил регулятор.

По словам регулятора, банки тщательно изучают документы не только граждан Китая, но и других стран, фигурировавших в недавнем расследовании, в том числе Вануату, Турции и Кипра. «Если у вас паспорт КНР или стран, чьи граждане участвовали в схеме, то вы попадаете в группу риска», — отметил один из консультантов.

В августе полиция Сингапура задержала 10 подозреваемых в отмывании 2,4 млрд долларов. Расследование затронуло банки, ювелирные компании и другие организации.

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