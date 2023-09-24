В Госдуме назвали ошибкой покрытие дефицита бюджета займами

В Госдуме прозвучало предупреждение об опасности чрезмерного использования займов для покрытия дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил изданию URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету Михаил Щапов.

«Госдолг постоянно растет, и можно легко проскочить опасный уровень, после которого выплаты по долгам станут непосильной нагрузкой для бюджета», — предупредил депутат.

Щапов считает, что вместо накопления Фонда нацблагосостояния его средства необходимо направлять на развитие экономики и импортозамещение. «Мы держим 10 трлн рублей на счетах, в то время как предприятиям не хватает инвестиций», — подчеркнул он.

Напомним, правительство РФ рассчитывает на поступление в бюджет 35 трлн рублей в 2024 году. Дефицит планируется покрыть за счет заимствований. По прогнозам МЭР, в 2024 году рост ВВП составит 2,3%.

Ранее в России появились первые признаки успехов борьбы с инфляцией.