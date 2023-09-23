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В Госдуме сочли, что регулирование топливного рынка нужно дополнить законом

Депутат Завальный: регулирование топливного рынка нужно дополнить законом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Решения по регулированию топливного рынка, которые на днях приняло правительство РФ, нужно дополнить и законодательными мерами. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный. Его слова приводит ТАСС.

«Решения, принятые правительством РФ для снижения цен на топливо на внутреннем рынке, — это антикризисная оперативная мера, которая направлена на достижение быстрого эффекта. Этот эффект уже заметен. Рынок отреагировал адекватно, цены пошли вниз», — прокомментировал парламентарий.

По его словам, такие меры позволят правительству, Госдуме и профильным ведомствам принять необходимые решения долгосрочного характера, которые направлены на настройку топливного рынка. Завальный отметил, что эта работа ведется непрерывно. Он перечислил возможные решения — экспортные пошлины, увеличение объемов продаж топлива на бирже, донастройка механизма демпфера и меры налогового регулирования.

«Сочетание оперативных и долгосрочных решений позволит наполнить внутренний рынок топливом, сбалансировать его и стабилизировать цены на приемлемом уровне как для производителей, так и потребителей», — подытожил Завальный.

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо упали более чем на 10% после введения правительством РФ ограничений на экспорт топлива. Правительство России 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Срок, на который будет действовать ограничение, не уточняется. В кабмине объяснили свое решение необходимостью стабилизации цен на топливо в России.

Ранее глава «Газпром нефти» предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительных пошлин.

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