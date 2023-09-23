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США признали невозможность исключения Китая из цепочки поставок ископаемых

В США заявили о невозможности исключить КНР из поставок полезных ископаемых

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AP

Соединенные Штаты не в состоянии исключить Китай из цепочки поставок важнейших полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономического роста и окружающей среды США Хосе Фернандеса.

По его словам, Китайская Народная Республика останется главным партнером США, поскольку минералы, о которых идет речь, являются важнейшим компонентом аккумуляторов для транспортных средств.

При этом широкое распространение электромобилей Фернандес назвал центральным принципом Вашингтона в борьбе с изменением климата.

«Мы очень рады работать [с КНР] в этом направлении и закупаем многие полезные ископаемые у китайских компаний. Речь идет о диверсификации», — сказал американский чиновник.

Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены решать климатический кризис без участия Китая.

В ноябре прошлого года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что страны ЕС зависят от поставок из КНР для реализации плана по достижению климатической нейтральности еще больше, чем от российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Китай в скором времени начнет добывать ископаемые на Луне.

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