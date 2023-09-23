Россияне стали чаще ремонтировать IPhone. В 2023 году число подобных обращений выросло в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков по итогам бизнес-завтрака, посвященному семилетию системы ОФД и онлайн-касс в России.

«Спрос на услуги ремонта электроники вырос в этом году на 16%, а в июле-августе ускорился на 37%. В топ-покупок оказались заправка картриджей принтеров и офисной техники, ремонт мобильных телефонов и бытовой техники, диагностика гаджетов. В этом году увеличилось число обращений по ремонту. Однако лидерами по ремонту телефонов остаются смартфоны на Android», — отметил эксперт.

В 2023 году средний чек на ремонт электроники составил 2336 рублей, что на 7% выше прошлогоднего показателя. При этом в июле-августе средний чек был на уровне 3124 рублей, на 9% выше прошлогоднего показателя.

«Рост спроса на услуги ремонта электроники связан с желанием потребителей провести отложенный ранее ремонт гаджетов, до подорожания импортных комплектующих, а также провести замену расходного оборудования для офисных задач, в том числе «с запасом» на будущее. Рост спроса на услуги ремонта электроники идет более заметными темпами, чем в целом по бытовым услугам, что говорит о большем приоритете для покупателя электронных устройств, в сравнении с другими товарами», — сказал Батюшенков.

По его словам, большинство организаций по ремонту электроники не входят в круг сетевой торговли. Как правило, такой бизнес сильно конкурентен, а в ценообразовании, кроме расходных материалов, обычно не менее четверти конечной стоимости образует наценка, добавил эксперт.

В этом году 32% россиян брали микрозаймы на текущие расходы (сюда входят повседневные траты, включая покупку электроники, бытовой техники), сообщала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что россияне не испытывают проблем из-за ухода международных брендов.