Участники акселератора Sber500 устроили для инвесторов технологическое шоу

Четвертая волна предпринимателей завершила обучение по программе международного акселератора Sber500. Финалистами стали 25 стартап-команд. Они прошли жесточайший отбор, потому что на каждое из мест претендовало 50 команд, подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, открывая демодень, завершающий акселерационную программу.

Заявки на участие в четвертой волне подали 1250 технологических стартапов из 36 стран. Интерес к российскому акселератору проявили стартапы в США и Китае, Германии и Нидерландах, Израиле и Сингапуре, Индии и ОАЭ, Аргентине и Коста-Рике, даже в Южном Судане и Сирии.

150 команд прошли двухнедельный образовательный онлайн-интенсив, а 25 лучших команд из России, Индии и Турции прошли в основную программу акселератора и получили возможность представить на демодне свои продукты инвесторам.

Финалистов отбирали представители Сбера и более 30 крупных технологических компаний и инвестиционных фондов из числа партнеров акселератора. Впервые в демодне Sber500 основатели стартапов получили возможность представить свои решения реальным инвесторам и руководителям корпораций, с которыми можно сразу договориться о сотрудничестве сразу на сцене.

«Технологическое предпринимательство — это одна из сильных сторон нашей страны, — отметил Герман Греф. — Эта сессия и наш акселератор в том числе, являются свидетельством технологической силы России. Россия всегда была сильна талантами и здесь, как нигде вы можете почувствовать силу интеллекта, силу страсти тех ребят, которые горят своими идеями».

Как подчеркнул Греф, стартапы — это всегда про будущее, и демодень в виде технологического шоу стал наглядным примером. Финалисты представили свои решения в формате «презентация в лифте» (elevator pitch), когда надо заинтересовать инвестора буквально на ходу, за полторы-две минуты. Для этого с помощью технологий расширенной реальности (XR) были созданы виртуальные локации, в которых предложение для стартапа подписывают на салфетке в кафе (napkin pitch), водитель-фаундер презентует стартап пассажиру-инвестору (taxi pitch), основатель делает питч стартапа инвестору в лаундж-зоне аэропорта (airport pitch).