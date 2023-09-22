Топливный союз раскрыл, как в России в ближайшее время изменятся цены на бензин

Стоимость бензина в ближайшее время продолжит расти в пределах инфляции, заявил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. В интервью НСН он также опроверг сообщения о том, что на фоне убытков предприниматели стали массово закрывать автозаправки.

СМИ накануне сообщили, что заправки на фоне дефицита топлива и рекордных цен на него стали закрываться. «Это не так, массово никто не закрывается, – ответил на это Аркуша. – Цены на бензин будут расти в пределах инфляции. Она у нас сегодня есть. К сожалению, снижаться они не будут».

Падать стоимость на бензин будет только у независимых АЗС, которые сейчас установили и держат цены на уровне в среднем на 10 рублей выше, чем у вертикально интегрированных нефтяных компаний.

«Когда к ним придет дешевое топливо, надеюсь, оно будет снижаться в опте, они снизятся на ВИНК», – добавил эксперт.

Накануне в России ввели бессрочный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В Минэнерго заявили, что в ближайшее время в стране ожидается повсеместное снижение цен на бензин и дизель.

Сегодня в ведомстве также сообщили, что кабмин готовит новые системные меры на рынке топлива. Они связаны, в том числе, с пошлинами и налогами.