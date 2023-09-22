ФАС предложила увеличить минимальные продажи бензина и дизтоплива

Федеральная антимонопольная служба РФ предложила увеличить минимум до 15% минимальные продажи бензина и дизельного топлива на бирже. Позицию ведомства в Совете Федерации озвучила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская. Об этом пишет «Прайм».

«В среднем для того, чтобы цена держалась в приемлемых условиях, на биржевом сегменте должно продаваться не менее 20% объема реализации. Это аналитические данные, с этим на самом деле Минэнерго согласно. Сейчас «минималка» в бензинах увеличена до 13%, в дизеле — до 9,5%. Мы считаем, что минимум в бензинах должен быть от 15% и выше, дизель — желательно примерно так же», — отметила Цышевская.

В четверг оптовые цены на бензин и дизель продолжили снижение, которое началось на этой неделе. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 5,74%, до ₽61 883 тыс. за тонну. АИ-95 подешевел на 3,97%, до ₽66 521 тыс. за тонну. Цена летнего дизельного топлива упала более чем на 2%, до ₽71 869 тыс. за тонну.

Падение цен началось на фоне ряда заявлений чиновников о необходимости жесткой регулировки топливного рыка. Накануне правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива.

Ранее в Госдуме объяснили временный характер роста цен на топливо.