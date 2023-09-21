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Guinness вернется в Россию

«Ъ»: МПК получила разрешение на поставку в Россию ирландского пива Guinness

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unsplash.com

Московская пивоваренная компания(МПК) получила разрешение на поставку ирландского пива Guinness Draught в Россию и уже завезла первую партию этого напитка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации.

Компания намерена заниматься дистрибуцией Guinness на российском рынке. Поставки будут осуществляться в различных форматах — бутылках, банках и бочках от 0,33 до 50 литров.

Ранее производитель Guinness — британская компания Diageo — приостановила поставки этого пива в Россию после начала спецоперации на Украине. Однако импорт Guinness в нашу страну продолжался и в первом полугодии 2022 года, по данным участников рынка.

Эксперты отмечают, что бренд остается востребованным в России, особенно в сегменте HoReCa (сегмент в бизнесе, который ориентирован на оказание услуг в сфере гостеприимства — прим. «Газеты. Ru»).

В начале августа стало известно, что поставщик Jim Beam заработал рекордную прибыль в России после ухода.

Ранее LVMH заявила о снижении спроса на шампанское после пандемии.

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