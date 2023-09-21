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Эксперты аналитической компании назвали лучшие дебетовые карты на российском рынке

Сбер наградили премией Frank Debit Cards Award 2023

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Depositphotos

Сбер получил награду в номинации «Самая выгодная дебетовая карта для массовых клиентов» по версии Frank RG Frank Debit Cards Award 2023. Эксперты отметили дебетовую карту «СберКарта Прайм +», сообщили в пресс-службе банка.

В Сбере пояснили, что эксперты аналитической и консалтинговой компании Frank RG исследовали продуктовые линейки 25 банков, на которых приходится 92,5% рынка. Были проанализированы тарифы и условия по 380 дебетовым картам.

Кроме того, компания провела опрос более 4,5 тыс. держателей дебетовых карт, изучила предпочтения 1 тыс. активных пользователей онлайн-банка, углубилась в исследование клиентского пути (онлайн/офлайн), опросила 18 экспертов рынка, совершила более 120 оформлений банковских продуктов по принципу «тайный покупатель».

Аналитики пришли к выводу, что за 2 года пользования дебетовой картой с подключенной подпиской «СберПрайм+» для активных клиентов в массовом сегменте при ежемесячных тратах выгода составляет 55 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты расчетов собственной модели аналитиков Frank RG «Калькулятор лояльности».

По словам директора дивизиона «Кошелек Клиента» Сбербанка Игоря Ковалева, премия отмечает выгодность продукта дебетовой карты с подпиской «СберПрайм+» для клиентов компании.

«Конечная выгода от продукта может составлять до нескольких десятков тыс. рублей в год — чем активнее используется продукт, тем больше экономия», — заявил Ковалев.

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