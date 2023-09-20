Qiwi представила отчет в области устойчивого развития по итогам 2022 года

Поставщик платежных и финансовых сервисов нового поколения Qiwi выпустила отчет об устойчивом развитии за 2022 год, сообщает пресс-служба компании.

Это второй нефинансовый отчет Qiwi. В нем представлена информация о деятельности и ключевых результатах группы в области социальной и экологической ответственности и корпоративного управления.

«Прошедший год стал знаковым для развития функции устойчивого развития в Qiwi: мы приняли политику устойчивого развития и утвердили стратегические приоритеты в этой сфере. Среди них ー финансовая инклюзивность, цифровизация и управление углеродным следом, а также поддержка сотрудников. Мы развиваем инициативы по каждому из этих направлений. При этом в 2022 году, с учетом общей экономической нестабильности, мы сделали особый акцент на заботу о сотрудниках и социальную проблематику в целом», — отметила заместитель генерального директора группы Qiwi Мария Шевченко.

Отмечается, что в отчете компания впервые раскрыла информацию в области изменения климата с использованием рекомендаций рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, относящейся к изменению климата (TCFD).

Так, согласно отчету, валовые выбросы парниковых газов, генерируемые инфраструктурой Qiwi (Scope 1 и Scope 2), составили 3 121 т СО2-экв., что на 6% меньше, чем в 2021 году. Также впервые были рассчитаны прочие косвенные выбросы парниковых газов (Scope 3). Их объем составил 1 300 т СО2-экв. При этом компания полностью компенсировала свой углеродный след (Scope 1 и Scope 2) за 2022 год, купив углеродные токены.

Кроме того, 97% карт, выпущенных Qiwi, ― виртуальные или сделаны из биоразлагаемого пластика. Также на 25% был увеличен электронный документооборот с внешними контрагентами, на 89% ― с внутренними.

В отчете отмечается, что охват материалов по финансовой грамотности и предпринимательству в социальных сетях Qiwi составил 5 млн человек. При этом была запущена программа развития soft skills и помощи построения карьеры в области IT. Более 4 000 человек подали заявку на участие в программе.

Qiwi также запустила платформа PSY-Support для поддержки психологического здоровья сотрудников. В компании уточнили, что на момент подготовки отчета более 40% сотрудников используют сервис.