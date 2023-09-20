Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Румыния приостановила импорт украинского зерна

Kresy: Румыния приостановила импорт украинского зерна на 30 дней

close
100%
Depositphotos

Румыния приостановила импорт украинского зерна на 30 дней. Об этом сообщает Kresy.

Как передает информационный портал, об этом решении заявил румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу. По его словам, в течение 30 дней власти обеих стран должны установить точные условия относительно ограничительных экспортных лицензий.

Министр также указал, что власти Румынии и Украины должны разработать план лицензирования импорта. Барбу отметил, что это будет возможно лишь в обоснованных и проверенных случаях. К примеру, это может применяться к фермерам, которые документально подтвердили, что испытывают дефицит кормов.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же киевские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.

Однако такое развитие событий не устроило Польшу, и она самостоятельно продлила эмбарго на украинское зерно. Впоследствии ее примеру последовали Словакия и Венгрия. Более того, Будапешт включил в санкционный список 24 вида товаров.

18 сентября Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил в ВТО иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.

Ранее Польша сравнила Украину с тянущим на дно утопающим.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях