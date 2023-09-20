Глава Минсельхоза рассказал о достижениях российских аграриев в 2023 году

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия экспортировала продукции на $31 млрд с начала 2023 года, сообщает РИА Новости.

«На данный момент мы поставили на внешние рынки продукцию на 31,3 миллиарда долларов. И ожидаем, что по итогам года Россия сохранит статус нетто-экспортера продовольствия», — заявил Патрушев на пленарном заседании Государственной думы.

Патрушев добавил, что переориентация на поставки в дружественные страны дает свой результат — на данный момент 87% продукции поступает именно в эти страны.

Ранее стало известно, что в 2023 году Белоруссия планирует закупить у России до 500 тыс. тонн зерна.

По словам заместителя премьер-министра Леонида Зайца, если в прошлом году для общественного животноводства выделялось около 4,2 млн тонн зерна, то в текущем году объемы будут увеличены до 5,9 млн тонн своего производства, а оставшиеся — до 500 тыс. тонн — будут закупаться в России.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции