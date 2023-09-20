Украинский урожай рискует остаться в стране из-за трудностей с логистикой

Украинские фермеры ожидают хорошего урожая в этом году, несмотря на продолжение конфликта. Однако им приходится сталкиваться с проблемами логистики и высокими затратами на экспорт из-за ограниченных маршрутов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Украинской зерновой ассоциации, общий урожай оценивается примерно в 80 млн тонн — на 8% больше, чем в 2022 году. Это значительно выше предыдущих прогнозов.

Однако доставка урожая на экспорт оказывается затруднительной. «Очевидно, что мы не можем быстро и эффективно транспортировать те же объемы, которые мы отгрузили через порты Одессы, по железной дороге или по Дунаю», — считает директор портового оператора Ascet Shipping Николай Гапеев.

По словам трейдера Рафаэля Горояна, ставки фрахта в дунайских портах сейчас составляют 70-80 евро за тонну — почти вдвое больше, чем в прошлом году. «Порты Дуная работают на пределе, они физически не могут загрузить больше даже при инвестициях», — отметил он.

Кроме того, многим фермерам теперь приходится самим заниматься экспортом, так как крупные трейдеры покинули страну. «Каждый украинский фермер теперь стал экспортером и логистом», — констатировал Гапеев.

По мнению эксперта Назара Малыняка, в дальнейшем часть фермеров может отказаться от выращивания тех культур, которые сложно реализовать. «Производитель не знает, куда продать урожай и как его доставить», — отметил он.

В то же время Россия наращивает экспорт зерна, что помогает сдерживать рост мировых цен. В этом году ожидается рекордный урожай и экспорт из РФ.

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