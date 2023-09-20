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Британская инфляция замедлила рост темпов, несмотря на прогнозы экспертов

ONS: инфляция в Великобритании замедлилась c 6,8 до 6,7%

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

По данным Бюро статистики Великобритании, в августе 2022 года годовая инфляция в стране замедлилась до 6,7% с 6,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ее ускорение до 7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Бюро национальной статистики страны Office for National Statistics (ONS).

Отмечается, что месячный рост цен составил 0,3% по сравнению с прогнозируемыми 0,7%. Наибольшее влияние на снижение годовой динамики оказали продовольственные товары: рост их цен замедлился до 13,6%.

По данным индекса CPIH, учитывающего расходы на жилье, инфляция составила 6,3% в годовом выражении после 6,4% в июле. Ядро инфляции без учета неустойчивых компонентов также замедлилось — до 6,2% по сравнению с 6,9%.

Эксперты, опрошенные порталом DailyFX, связывают замедление темпов роста цен с повышением базовой прошлогодней оценки. В ближайшие месяцы они ожидают дальнейшего снижения инфляции, но регулятор сохраняет жесткую денежную политику. Данные по Великобритании стали неожиданностью для большинства аналитиков.

В июле Британии предрекли тяжелую зиму на фоне инфляции и роста тарифов на отопление.

Ранее экономист предрек крах экономике США и Великобритании.

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