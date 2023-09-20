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Льготной ипотеке ищут замену после критики ЦБ

Власти ищут выход для сохранения льготной ипотеки после критики со стороны ЦБ

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Правительство опасается, что отмена льготных ипотечных программ приведет к резкому сокращению объемов жилищного строительства. Как стало известно «Коммерсанту», в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина предлагают запустить единую «социально ориентированную» программу кредитования взамен действующих сейчас.

По данным «Ъ», после отмены в 2024 году ипотеки под 8% и семейной ипотеки под 6% «под риском» окажется ввод 30 млн кв. м жилья в 2025-2028 годах.

«Льготная ипотека позволила увеличить объемы строительства жилья: с 82,2 млн кв. м в 2020 году до 102,8 млн кв. м в 2023 году», — говорится в Стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, подготовленной аппаратом вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Постепенное сворачивание льготной ипотеки и селективный подход к субсидированию экономически оправданны, так как это может стабилизировать рост цен на жилье. Но застройщики и банки оказались в ловушке льготных программ, откуда можно выйти только с большими потерями», — считает эксперт Анастасия Егазарян.

Застройщики также выступают против отмены льготных программ. На долю таких кредитов сейчас приходится более 80% всех сделок на рынке жилых новостроек, пишет издание.

«Одномоментная отмена льготных программ действительно приведет к очень резкому торможению рынка», — отметил эксперт Юрий Беликов.

В то же время ЦБ неоднократно критиковал льготную ипотеку, считая, что она ведет к росту цен на жилье и долговой нагрузки населения.

На прошлой неделе в России спрогнозировали ставки по кредитам после повышения ключевой ставки.

Ранее в Гильдии риелторов рассказали, что будет с ценами на квартиры и ипотекой.

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