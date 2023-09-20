В России цена чашки кофе выросла на 118%

В России за семь лет цена чашки кофе объемом 150–200 мл увеличилась на 118%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средняя цена на чашку кофе в заведениях общепита в августе—сентябре этого года составила 166 рублей. Это на 11% больше, чем в прошлом году, и на 118% — уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году — тогда она выросла на 61%.

В цене кофе заложены траты на кофейный ингредиент, молоко, работу бариста, коммунальные и другие расходы, а также наценка, которая определяет прибыль, объяснил гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров. По его словам, кофе начал дорожать в период пандемии — в 2020 году стоимость выросла на 15%, а число покупок снизилось. В 2021 году многие заведения снизили цену на 6% по сравнению с уровнем 2020-го. В 2022-2023 годах кофе вновь начал дорожать из-за повышения мировых цен на фоне слабого урожая, сокращения ассортимента, курсовых колебаний и роста других издержек бизнеса.

Цена на кофе в магазинах выросла не так существенно. По данным компании, в августе—сентябре средняя цена была на уроне 289 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году, и на 52% — уровня 2016 года. Скачок средней цены был в 2022 году — рост составил 28%.

В августе россияне купили 1,481 млн стаканов классических кофейных напитков — капучино, латте, эспрессо, раф. Это на 9,6% больше показателей июля и рекорд за 2023 год, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе крупнейшей российской сети формата coffee-to-go COFFEE LIKE.

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