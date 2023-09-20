Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России цена чашки кофе выросла на 118%

«Платформа ОФД»: в России за семь лет цена чашки кофе выросла на 118%, до ₽166

close
100%
Pexels

В России за семь лет цена чашки кофе объемом 150–200 мл увеличилась на 118%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средняя цена на чашку кофе в заведениях общепита в августе—сентябре этого года составила 166 рублей. Это на 11% больше, чем в прошлом году, и на 118% — уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году — тогда она выросла на 61%.

В цене кофе заложены траты на кофейный ингредиент, молоко, работу бариста, коммунальные и другие расходы, а также наценка, которая определяет прибыль, объяснил гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров. По его словам, кофе начал дорожать в период пандемии — в 2020 году стоимость выросла на 15%, а число покупок снизилось. В 2021 году многие заведения снизили цену на 6% по сравнению с уровнем 2020-го. В 2022-2023 годах кофе вновь начал дорожать из-за повышения мировых цен на фоне слабого урожая, сокращения ассортимента, курсовых колебаний и роста других издержек бизнеса.

Цена на кофе в магазинах выросла не так существенно. По данным компании, в августе—сентябре средняя цена была на уроне 289 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году, и на 52% — уровня 2016 года. Скачок средней цены был в 2022 году — рост составил 28%.

В августе россияне купили 1,481 млн стаканов классических кофейных напитков — капучино, латте, эспрессо, раф. Это на 9,6% больше показателей июля и рекорд за 2023 год, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе крупнейшей российской сети формата coffee-to-go COFFEE LIKE.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какая газировка заменила россиянам Coca-Cola.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях