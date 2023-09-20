В США нашли лазейку для передачи российских активов Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может отдать Украине российские замороженные активы по закону IEEPA, который был принят в 1977 году, сообщает газета The New York Times.

IEEPA, или Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях, дает президенту США право прямо передавать собственность от одного субъекта международного права к другому.

«Эти полномочия касаются передачи «любых прав, полномочий или привилегий» в отношении собственности, в которой заинтересовано иностранное государство и которая находится под юрисдикцией Соединенных Штатов», — пишет в своем отчете профессор Ларри Трайб.

Профессор отмечает, что нарушители международного права, среди которых якобы находится Россия, не могут оспорить данное решение.

Ранее в США уличили Байдена в спонсировании «террористического государства».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.