Защитники прав потребителей пожаловались в ЦБ на банки

При открытии вклада или накопительного счета банки навязывают россиянам карты. Кроме того, кредитные организации не предоставляют гражданам договор перед внесением денег в кассу. Об этом говорится в письме председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, направленном Руководителю Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаилу Мамуте (есть у «Газеты.Ru»).

Такие нарушения защитники прав потребителей выявили при проверке 16 банков из разных регионов России методом «тайного покупателя». В ходе мониторинга защитники установили, что некоторые банки по запросу «выгодное вложение средств» вместо вклада или накопительного счета предлагают клиентам другие финансовые продукты. Например, брокерский счет, карты, гибридные продукты, где параллельно со вкладов часть средств поступает в программу накопительного страхования жизни.

«Подобный подход несет риски для потребителей, поскольку никакой другой финансовый продукт, кроме депозитов, не подпадает под действие государственной системы страхования вкладов и не гарантирует фиксированную доходность, о чем менеджеры чаще всего не информируют», — отметил Янин.

Кроме того, при открытии вклада или счета в ряде банков потребителей обязывали открыть банковскую карту, следует из письма. В некоторых случаях за обслуживание карты вкладчикам приходится платить или соблюдать при ее использовании ряд условий. Также распространена практика, когда вкладчик не получает договор до того, как он отнесет деньги в кассу банка, что нарушает права потребителей, говорится в письме.

Защитники попросили ЦБ обратить внимание на эти нарушения и принять меры.

За первый квартал 2023 года в Роспотребнадзор поступило около 6 тыс. жалоб от россиян, из которых 4 тыс. – на банки (66%), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как банки нарушают права россиян при кредитовании.