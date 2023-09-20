В России создали человекоподобных роботов для отвлечения мошенников от обмана людей

Тинькофф запустил новый навык секретаря «Защитника Олега» —человекоподобных роботов, которые «перехватывают» звонки от телефонных мошенников и отвлекают их от обмана людей. Своих персонажей, которые будут удерживать злоумышленников на линии как можно дольше, может придумать каждый желающий. Об этом говорится в релизе компании.

Специалисты создали фабрику человекоподобных роботов, которые подключаются к разговору с телефонными мошенниками и, притворяясь людьми, удерживают их на линии как можно дольше, предотвращая обман реальных жертв.

«Мы уже давно заметили, что мошенники «раскусили» классических телефонных секретарей, которых запустили после Защитника Олега разные бренды. Поэтому мы с помощью экспертов разработали серию различных персонажей, в том числе максимально реалистичных, отражающих различные архетипы», — говорится в релизе Тинькофф.

Отмечается, что модель, созданная для Фабрики роботов на базе искусственного интеллекта, провела анализ более 40 тысяч минут звонков мошенников, а также скриптов их разговоров, фраз-триггеров, после которых злоумышленники готовы продолжить разговор, и эмоциональную реакцию мошенников на разные сценарии

событий.



Также для создания серии персонажей привлекались опытные психологи. На основе собранного массива данных с их участием были созданы персонажи с разными архетипами личностей, к которым привыкли мошенники.



Так, например, робот может говорить от лица мамы, которая вышла на прогулку с ребенком и постоянно на него отвлекается, или от лица пожилого мужчины, который плохо слышит и постоянно переспрашивает звонящего. В компании подчеркнули, что библиотека персонажей Фабрики роботов регулярно пополняется.

Принять участие в создании персонажа, чтобы он удерживал мошенника на линии под видом реального человека, может любой желающий. Для этого предлагается записать свои реплики и сценарии через Telegram-бота Защитника Олега.

В Тинькофф уточнили, что средняя продолжительность разговоров роботов с мошенниками составляет 2-4 минуты. При этом отдельные звонки могут длиться свыше 10 минут. Кроме того, разговоры мошенников с роботами позволяют собирать новые схемы и уловки злоумышленников для защиты абонентов.



Новый проект пилотируется в Тинькофф с апреля 2023 года. Он доступен абонентам любых сотовых операторов России с подключенным телефонным секретарем «Защитником Олегом», независимо от того, являются ли они клиентами экосистемы Тинькофф. Отмечается, что в записи реплик человекоподобных роботов принимали участие сотрудники компании, а также профессиональные дикторы Петр Гланц и актриса дубляжа Дарья Блохина.