ЦБ ожидает, что цифровой рубль станет распространенным средством платежа к 2025 году

Цифровой рубль создан как аналог наличных денег, использование которых позволяет избежать высоких комиссий коммерческих банков. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время онлайн-урока для школьников.

По ее словам, сейчас безналичные платежи связаны со счетами в банках, и те зарабатывают на операциях пользователей. А цифровой рубль на платформе ЦБ станет как деньги в кошельке, без привязки к банку.

Кроме того, цифровой рубль позволит расплачиваться с другими странами, которые введут свои цифровые валюты. Для этого нужны соглашения с Китаем, Индией и ОАЭ, уточнила Скоробогатова.

Цифровой рубль стал дополнительным средством платежа в России с 1 августа 2023 года. В середине августа ЦБ анонсировал начало тестового периода, в рамках которого расчеты будут осуществлятся между 13 выбранными регулятором банками и ограниченным количеством физических и юридических лиц. По мнению ЦБ тестовый период позволит отработать все тонкости взаимодействия банков, организаций и физических лиц. К 2025 году цифровой рубль должен стать доступным для каждого гражданина РФ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно использовать цифровой рубль.