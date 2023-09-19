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В России не исключили очередной волны ослабления курса рубля

Финансист Бабин спрогнозировал волну ослабления курса рубля после 28 сентября

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Depositphotos

В России не исключена новая волна ослабления курса рубля после 28 сентября. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Фактор приближения налогового периода пока лишь удерживает рубль около локальных минимумов, достигнутых в конце прошлой недели. Это является негативным признаком очередной волны ослабления рубля. Она может произойти после прохождения пика фискальных платежей экспортеров, приходящегося на 28 сентября. Подобный сценарий реализовывался в предыдущие несколько месяцев», — объяснил он.

Рубль в начале торгов умеренно дешевел, но быстро возобновил активное укрепление. Правда, на старте основной сессии российская валюта стала сдавать позиции, растеряв основные достижения вторника. По данным Мосбиржи на 15:50 мск, доллар торгуется на уровне 96,28 рубля, евро — 103,05 рубля, юань — 13,181 рубля.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ принять меры для укрепления курса рубля, назвав его главным фактором инфляции, а рост цен — главной проблемой отечественной экономики на текущий момент. Какие меры могут быть приняты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о действиях правительства после поручения Путина по укреплению курса рубля.

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