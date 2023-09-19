Москвичи бросились продавать квартиры

В Росреестре заявили, что в августе продажи вторичного жилья в Москве подскочили на 81% в годовом выражении. Об этом сообщает «Лента.ру».

В ведомстве подчеркнули, что вторичный рынок московского жилья в августе показал рекордное для данного месяца число переходов прав за все годы ведения статистики. Общий показатель оказался на 19% выше предыдущего августовского пика в 2020 году, тогда зарегистрировали 14,6 тысячи договоров.

С января по август 2023 года число продаж также выросло до исторического максимума. В общей сложности было заключено 110,6 тысячи сделок, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого директор по продажам федеральной риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что после повышения ключевой ставки Центробанка РФ в августе на 350 базисных пунктов до 12% годовых, а также в преддверии заседания 15 сентября спрос на ипотеку в России резко вырос. Число заявок на кредиты для покупки новостроек увеличилось на 113%, вторичного жилья — на 8%, загородной недвижимости — на 18%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.