В Госдуме вслед за Илоном Маском подобрали символы для госдолга США

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал госдолг США, впервые превысивший цифру в $33 трлн, одним символом — восклицательным знаком. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил «Газете.Ru», что для описания американского госдолга выбрал бы «задумчивый смайлик» и объяснил, что в случае экономических проблем у США может «тряхнуть» и в России.

«Я бы выбрал задумчивый смайлик. Госдолг США — это серьезный повод для нас задуматься. Во-первых, готовы ли мы к возможным проблемам в финансовом секторе этой страны? Да, за последние полтора года мы очень серьезно продвинулись к тому, чтобы избавиться от зависимости от финансовой системы США. Но это не значит, что когда «тряхнет» там, не «тряхнет» у нас. Нам нужно быть к этому готовыми, стабилизировать нашу экономику, наш бюджет, защищать доходы всех тех, кто напрямую зависит от государства. Во-вторых, нам нужно посмотреть на свой госдолг. Он уже близок к тому, чтобы сравняться с доходами нашего бюджета и продолжает расти. Нам, конечно, еще далеко до размеров госдолга США, но очень легко пробежать эту дистанцию, если не сдерживать свои желания, не контролировать размер госдолга, нашу финансовую систему и тех, кто за нее отвечает», — сказал он.

Другой депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что описал бы госдолг США «жирным вопросом». По его словам, развитые страны делают «серьезнейшую ставку на доллар», несмотря на то, что наращивание госдолга вызывает сомнения в «устойчивости системы».

«На очередную цифру повышения планки долга напрашивается мыльный пузырь как символ. Но экономика Соединенных Штатов устойчивая и долларом пользуются очень многие, поэтому, наверное, я бы поставил символом большой и жирный вопрос. Вопрос ко всему миру, ко всем странам, развитым в первую очередь, тем странам, которые делают серьезнейшую ставку на доллар – как долго это может продолжаться? После войны сто раз практически повышалась планка, последние 20 лет самое высокое наращивание госдолга, госдолг приближается уже к 140% от валового внутреннего продукта США и, конечно же, это полная неопределенность и абсолютное отсутствие уверенности в устойчивости этой системы. Мы все понимаем, что это очередное повышение планки, но мне кажется, это повод задуматься для всех и поэтому – очень большой жирный вопрос», — пояснил он.

Во вторник американский предприниматель Илон Маск отреагировал восклицательным знаком в социальной сети Х на то, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в $33 трлн.

«!» — написал он.

В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате Минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.