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В Венгрии рассказали как пройдут переговоры с Киевом по поводу иска в ВТО

Минсельхоз Венгрии: переговоры с Киевом по поводу иска в ВТО будет вести ЕК

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Global Look Press

Венгерское министерство сельского хозяйства сообщило РИА Новости, что страна не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия.

«Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой ​​процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры стран-членов, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции», — заявили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что в подобных делах Еврокомиссия регулярно консультируется с советом и парламентом, а Венгрия будет последовательно представлять свои деловые интересы на всех форумах.

До этого Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них, сообщило польское агентство PAP со ссылкой на источники.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

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