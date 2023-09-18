В России продлили продовольственное эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2024 года срок действия указа об ответных мерах на санкции со стороны западных стран, в числе которых оказалось продовольственное эмбарго. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно имеющейся информации, изначально данный указ был принят в августе 2014 года и получил название «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». При этом 18 сентября текущего года глава государства распорядился продлить его действие.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента <...> от 6 августа 2014 года №560», — говорится в тексте.

Новый документ должен вступить в силу в день его подписания.

До этого российский лидер провел совещание по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год. Путин отметил, что кабинет министров постепенно завершает работу по данному направлению и призвал скорее урегулировать спорные вопросы. По его словам, до отправки проекта на рассмотрение в Государственную думу РФ осталось не так много времени и пора поставить «окончательную точку».

Ранее Путин сообщил о завершении этапа восстановления российской экономики.