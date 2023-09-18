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Украина представила ЕС предложения по экспорту зерна, но они не устроили соседей

PAP: Киев представил ЕС предложения по экспорту зерна, но они не устроили всех

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Global Look Press

Киев представил Европейскому союзу предложения по ввозу зерновых, но они не устроили Польшу и других соседей Украины. Об этом сообщает PAP.

«Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граничащие с Украиной страны Евросоюза посчитали данное предложение недостаточным.

Уточняется, что Варшава раскритиковала новое предложение Киева относительно зерна.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) и представители украинского правительства 18 сентября обсуждают проблемные вопросы, связанные с экспортом зерна в страны регионального содружества. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе рассказала представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер. Феррер уточнила, что в настоящее время между ЕК и Киевом идет обмен мнениями по поводу плана действий с целью предотвращения непредвиденных ситуаций при поставках зерна.

Ранее в Киеве заявили, что страна не пойдет ни на какие переговоры по поводу эмбарго на поставки зерна.

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