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Сбер откроет офис исламского финансирования в республике Башкортостан

В Башкирии ведется работа над развитием востребованных банковских продуктов

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Depositphotos

Сбербанк в ближайшие месяцы планирует открыть в Уфе офис исламского финансирования. Об этом на конференции «Перспективы развития исламского финансирования в республике Башкортостан» рассказал старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.

Он отметил, что Башкортостан является стратегически важным регионом в силу своих богатых традиций, истории и культуры.

«Мы видим большой потенциал для развития партнерского финансирования в республике. Для нашего нового офиса в Уфе будет разработан уникальный интерьер и особая форма одежды для сотрудников, а клиенты смогут воспользоваться широким перечнем услуг. В дальнейшем мы планируем расширить деятельность до пяти флагманских офисов на территории России, включая Москву», — добавил Ганеев.

Как уточнили в банке, в новом офисе будут предоставляться услуги, соответствующие требованиях шариатских стандартов: дебетовые карты, текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, торговое финансирование, доверительное управление (ДУ) «Халяльные инвестиции», БПИФ «Халяльные инвестиции» и др.

Отмечается, что на текущий момент ведется работа над наиболее востребованными продуктами: ипотечное кредитование, финансирование застройщиков, кредитование оборотных средств для юридических лиц и продажа в рассрочку.

Также на конференции обсудили перспективы развития этого направления в республике после принятия закона о партнерском финансировании, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Новый закон устанавливает экспериментальный правовой режим деятельности по партнерскому финансированию на территории четырех регионов: Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне.

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