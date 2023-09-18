Украина ищет новые источники для финансирования военных

Украина срочно ищет новые источники финансирования, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета и продолжить борьбу в конфликте с Россией. Чиновники активнее продают государственные облигации, вводят налоги на российские активы и надеются на финансовую помощь ЕС. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военные расходы Украины в следующем году могут достичь $45 млрд. При этом правительство страны столкнется с дефицитом бюджета в $40 млрд в 2024 году. Новые меры для компенсации этих расходов включают продажу военных облигаций частным инвесторам за рубежом, предложения обложить налогом проценты по замороженным российским активам в расчетных центрах вроде Euroclear и реструктуризацию внешних долгов. В долгосрочной перспективе Украина добивается членства в ЕС и связанной с этим финансовой помощи.

«Если правительство не сможет покрыть дефицит бюджета, оно не сможет финансировать военные усилия», — сказал руководитель отдела макроэкономических исследований киевской брокерской компании ICU Виталий Ваврищук.

На прошлой неделе в США сообщили об истощении экономики страны из-за конфликта на Украине.

Ранее в Лондоне заявили, что Запад предоставлением помощи Киеву затягивает конфликт на Украине.