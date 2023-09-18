Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина ищет новые источники для финансирования военных

WSJ: Киев хочет продавать военные облигации в Европе

close
100%
Depositphotos

Украина срочно ищет новые источники финансирования, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета и продолжить борьбу в конфликте с Россией. Чиновники активнее продают государственные облигации, вводят налоги на российские активы и надеются на финансовую помощь ЕС. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военные расходы Украины в следующем году могут достичь $45 млрд. При этом правительство страны столкнется с дефицитом бюджета в $40 млрд в 2024 году. Новые меры для компенсации этих расходов включают продажу военных облигаций частным инвесторам за рубежом, предложения обложить налогом проценты по замороженным российским активам в расчетных центрах вроде Euroclear и реструктуризацию внешних долгов. В долгосрочной перспективе Украина добивается членства в ЕС и связанной с этим финансовой помощи.

«Если правительство не сможет покрыть дефицит бюджета, оно не сможет финансировать военные усилия», — сказал руководитель отдела макроэкономических исследований киевской брокерской компании ICU Виталий Ваврищук.

На прошлой неделе в США сообщили об истощении экономики страны из-за конфликта на Украине.

Ранее в Лондоне заявили, что Запад предоставлением помощи Киеву затягивает конфликт на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях