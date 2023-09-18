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В России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн

«Ведомости»: лекарства в России могут начать продавать в рассрочку онлайн

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Сервис интернет-продажи и доставки лекарств «Сбер Еаптека» начнет продавать лекарств в рассрочку онлайн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с новым проектом компании.

Также эту информацию изданию подтвердил представитель «Сбер Еаптеки». По его словам, для развития данного проекта будет запущен специальный сервис.

Как сообщают «Ведомости», запуск нового сервиса связан с желанием сервиса занять пока свободную на рынке нишу. В настоящее время различные маркетплейсы представляют аналогичную услугу, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок, а не лекарств.

Издание также указывает, что в рознице такая услуга не особо востребована.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова говорила, что в России около 70% от всех лекарственных препаратов являются рецептурными.

До этого председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что почти половина мужчин в России занимаются самолечением и покупают те лекарственные препараты, которые сами посчитают нужными.

Ранее в России оценили возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно.

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