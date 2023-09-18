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Эрдоган в Нью-Йорке обсудил с Маском возможные инвестиции в Турцию

Эрдоган и Маск обсудили в Нью-Йорке возможные инвестиции в Турции

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с мультимиллиардером Илоном Маском в Нью-Йорке обсудил планируемые инвестиции американского предпринимателя в страну. Об этом сообщает турецкий телеканал TGRT Haber.

В частности, речь шла об инвестициях принадлежащих Маску компании Tesla, деятельности в Турции зарядных станций для электромобилей, системы Starlink и социальной сети X (Twitter).

Телеканал отметил, что Маск пришел на встречу с президентом Турции вместе со своим ребенком и в сопровождении большого количества охраны.

Встреча Эрдогана и Маска произошла в рамках визита турецкого президента в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Маск рассказал о своей бедной жизни после отъезда из Африки. Он покинул дом в Южно-Африканской республике в возрасте 17 лет, имея на счету всего $4 тыс. Первое время будущий миллиардер жил в Канаде в комнате общежития с пятью другими людьми.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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