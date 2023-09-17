Российский рынок ноутбуков меняет структуру

В первой половине 2023 года импорт ноутбуков в Россию сократился почти на 46% по сравнению с 2021 годом — до 1,03 млн штук. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

При этом доля отечественных брендов на рынке ноутбуков выросла более чем в 5 раз — до 16%. Самое большое падение показали американские компании HP и Dell, потерявшие соответственно 20% и почти весь объем поставок в РФ.

«Снижение импорта произошло еще в 2022 году из-за перенасыщения рынка во время пандемии и ухода западных компаний. Несмотря на это, дефицита ноутбуков в России нет», — отметил руководитель Центра GS Group Александр Сурков.

По его словам, место зарубежных брендов занимают преимущественно китайские производители, а также растут поставки российских компаний. К 2025 году их доля может достичь 30% благодаря развитию отечественного производства.

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