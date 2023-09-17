Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский рынок ноутбуков меняет структуру

РГ: импорт ноутбуков РФ упал наполовину, но нишу начали занимать компании из РФ

close
100%
Depositphotos

В первой половине 2023 года импорт ноутбуков в Россию сократился почти на 46% по сравнению с 2021 годом — до 1,03 млн штук. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

При этом доля отечественных брендов на рынке ноутбуков выросла более чем в 5 раз — до 16%. Самое большое падение показали американские компании HP и Dell, потерявшие соответственно 20% и почти весь объем поставок в РФ.

«Снижение импорта произошло еще в 2022 году из-за перенасыщения рынка во время пандемии и ухода западных компаний. Несмотря на это, дефицита ноутбуков в России нет», — отметил руководитель Центра GS Group Александр Сурков.

По его словам, место зарубежных брендов занимают преимущественно китайские производители, а также растут поставки российских компаний. К 2025 году их доля может достичь 30% благодаря развитию отечественного производства.

В начале августа в России определили список программ для предустановки на технику в 2024 году.

Ранее Минпромторг предложил отобрать налоговые льготы для импортной медтехники.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях