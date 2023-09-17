Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США

США в январе-июле 2022 года нарастили импорт российских удобрений до рекордных 944 млн долларов, следует из анализа данных американской статистической службы, проведенного РИА Новости.

Предыдущий максимум импорта российских удобрений зафиксировали в 2022 году, когда за семь месяцев США закупили удобрений на сумму $900 млн долларов. В этом году стоимость импорта выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в июле текущего года импорт российских удобрений резко упал — втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении. В июле США закупили российских удобрений на $54,4 млн , что является минимумом с августа 2021 года.

По итогам семи месяцев 2023 года Россия заняла второе место по объемам поставок удобрений в США, уступив лишь Канаде. За этот период Канада поставила американским партнерам удобрений на сумму 2,8 млрд долларов.

В целом же США с января по июль 2023 года сократили общий импорт удобрений на 22% — до $6 млрд. При этом американский экспорт удобрений за тот же период упал на 36%, до $3,4 млрд.

В начале сентября стало известно, что Германия более чем втрое нарастила закупку удобрений из России.

Ранее Эрдоган прокомментировал ситуацию с экспортом российских удобрений.