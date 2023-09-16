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Премьер Болгарии пригласит хлеборобов на переговоры на фоне ситуации с украинским зерном

Премьер Болгарии Денков обсудит с хлеборобами ситуацию с украинским зерном

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что пригласит болгарских производителей зерна на разговор на фоне того, что парламент страны проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины. Об этом сообщает «Радио Болгария».

«Проблемы решаются не угрозами и забастовками, а когда вы садитесь за стол и обсуждаете определенные цифры», — заявил премьер-министр.

Денков при этом отметил, что болгарские аграрии получают большие субсидии и иную помощь от властей.

До этого Еврокомиссия не стала продлевать введенное ранее эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран. Брюссель пообещал воздерживаться от продления запрета до тех пор, пока Киев будет выполнять взятые на себя обязательства.

В свою очередь парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины. Соответствующее решение было принято на заседании болгарского кабмина.

Глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь сообщил, что Будапешт выразил сожаление в связи с решением Болгарии о том, чтобы не продлевать запрет на импорт украинского зерна с Украины, которое наносит ущерб фермерам в государствах Центральной Европы.

Ранее Венгрия расширилаhttp://www.gazeta.ru/business/news/2023/09/16/21300062.shtml запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины.

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