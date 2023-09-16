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На Украине заявили о планах вытеснить Россию с мирового рынка урана

Глава Минэнерго Галущенко: Украина намерена выдавить РФ с мирового рынка урана

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна намерена нарастить производство урана и вытеснить Россию с мирового рынка урана. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана», — заявил он.

При этом Галущенко подчеркнул, что для Киева достижение этой цели является вопросом национальной безопасности.

До этого Венгрия отказалась от поставок российского ядерного топлива для АЭС «Пакш-2» в пользу Франции.

Орбан отметил, что одной из задач венгерского правительства на предстоящие годы является достижение энергетической самодостаточности, в том числе через уменьшение зависимости от российского ядерного топлива.

Франция, по мнению Орбана, владеет самым большим количеством ядерных реакторов на территории Европы, производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана.

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