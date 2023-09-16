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В России спрогнозировали ставки по кредитам после повышения ключевой ставки

Экономист Коваленко: ставки по потребкредитам составят 15,5-16% после решения ЦБ

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Depositphotos

После повышения ключевой ставки минимальные ставки по потребительским кредитам составят 15,5-16%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Однако возможны какие-то предложения со скидками на первый месяц и возвратами типа кешбэков. Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15%, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — спрогнозировала Коваленко.

Верхний уровень ставок по жилищным кредитам Коваленко назвать затруднилась. По ее словам, все зависит от условий выдачи ипотеки, а также возраста и дохода клиента.

По мнению экономиста, ставки по вкладам будут начинаться от 13% годовых после повышения ключевой ставки. Но по депозитам на долгий срок они составят 11-12%, считает она.

Центробанк РФ 15 сентября поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. Регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким.

ЦБ перешел к циклу повышения ключевой ставки в июле. 21 июля показатель был увеличен на 100 базисных пунктов до 8,5%. 15 августа на внеочередном заседании ключевая ставка была повышена на 350 базисных пунктов до 12%.

После решений регулятора банки увеличили ставки по депозитам и кредитам. Максимальная ставка по вкладам к сентябрю достигла 12%, по ипотеке на вторичном рынке — 14%.

Ранее аналитик «БКС Форекс» Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.

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