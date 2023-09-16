Итальянцы резко сократили расходы

Расходы итальянцев во втором полугодии этого года упадут еще на €3,7 млрд из-за высокой инфляции. Информацию об этом пресс-служба местной ассоциации предпринимателей Confesercenti опубликовала на своем сайте.

«Высокая стоимость жизни замедляет потребление. Снижение покупательной способности и сбережений начинает влиять на семейные расходы», — следует из сообщения.

Замедление потребления в Италии связано с «длительным периодом высокой инфляции, которая снизила покупательную способность итальянцев», пишет ассоциация. При этом специалисты уточнили, что на первом этапе граждане для сохранения прежнего уровня потребления использовали свои сбережения, которые, впрочем, за последние два года постоянного роста цен заметно снизились.

В конце января Confesercenti сообщала, что итальянские семьи потратили в 2022 году €41,5 млрд сбережений из-за высокой инфляции и роста цен на энергоносители. По данным ассоциации, итальянцы тратят 45,8% месячного дохода на коммунальные платежи. В 2019 году на эту статью расходов граждане Италии тратили 35%. Более 10 млн итальянцев со средним и низким уровнем дохода отдают на оплату коммунальных счетов 50% своего дохода в месяц. При этом они покупают меньше еды и напитков. Траты на эту категорию расходов снизились с 25% до 23%.

1 апреля еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что не ожидает вступления итальянской экономики в рецессию в обозримой перспективе. Это обусловлено постепенным снижением уровня инфляции, сокращением цен на энергоносители и достаточной устойчивостью местного рынка труда.

По итогам июня текущего года рост потребительских цен на внутреннем рынке Италии составил 6,7% в годовом выражении. Таким образом, этот показатель снизился до 14-месячного минимума.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Европейский Центробанк повысил ключевые ставки для борьбы с инфляцией.