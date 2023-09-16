В Минздраве прокомментировали сообщения о дефиците популярного антидепрессанта

В Минздраве России заявили, что дефицита аналогов американского «Прозака» в РФ нет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в России зарегистрированы 12 препаратов с таким же действующим веществом как российского, так и зарубежного производства. Международным непатентованным наименованием «Прозака» является флуоксетин. Подчеркивается, что в гражданский оборот в 2023 году было выпущено столько же упаковок препарата с таким международным непатентованным наименованием, сколько в 2022 году, — 1,8 млн упаковок. Из них на «Прозак» приходится 41 тыс. упаковок.

Подчеркивается, что производитель «Прозака» Elli Lilly не уведомлял ведомство о прекращении производства или поставок этого препарата в РФ.

До этого издание «РБК писало, что американский антидепрессант «Прозак» почти исчез из российских аптек. По данным издания, препарата нет ни в одной из казанских аптек, в Санкт-Петербурге он продается только в двух местах, а в Москве — в четырех из 2,5 тыс. аптек.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.