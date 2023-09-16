Миллиардер Фридман рассказал, почему потерял ощущение спокойствия и стабильности

Миллиардер Михаил Фридман в интервью британской газете The Times заявил, что потерял ощущение спокойствия и стабильности, которое испытывал в Великобритании. По словам предпринимателя, это произошло после обыска, которое провело в его лондонском доме Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Фридман отметил, что всех богатых выходцев из России в Великобритании, похоже, по умолчанию считают преступниками.

«Я много лет жил в России, где произошло немало кризисов. Меня никогда [там] не покидало чувство внутреннего напряжения, была постоянная необходимость быть всегда готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было приятное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, это ощущение теперь утрачено», — сказал бизнесмен.

Также Фридман назвал введенные против него санкции «политическим инструментом» и выразил мнение, что решить проблему даже через суд вряд ли получится.

По оценке британских властей, состояние Фридмана составляет $10,2 млрд.

Фридман в 2022 году попал под санкции Евросоюза и Канады, а в 2023 году — США. После попадания в санкционные списки вместе с другими основателями «Альфа-Групп» Фридман вышел из совета директоров холдинга и планировал продать долю в нем. Миллиардер живет в Лондоне. 15 сентября 2023 года NCA прекратило расследование в отношение бизнесмена по уклонению от санкций. В рамках этого расследования в декабре 2022 года в лондонском доме Фридмана прошли обыски.

Ранее сообщалось, что Лондон помогает российским олигархам обходить санкции в плане трат на жизнь.