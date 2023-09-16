В Москве продали рекордное количество жилья

В августе в Москве было продано рекордное за восемь месяцев этого года количество квартир и апартаментов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании недвижимости VSN Realty.

По данным специалистов, за предыдущий месяц в столице продали 6,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках комфорт и бизнес-классов. Объем сделок в лотах увеличился на рекордные для 2023 года 27%. Суммарный объем реализованного жилья достиг 301 тыс. квадратных метров, а общая выручка девелоперов — около 116,4 млрд рублей.

По словам аналитиков, средний бюджет сделки в комплексах комфорт-класса в августе был на уровне 12,1 млн рублей при средней реализуемой площади в 39,9 «квадратов». В сегменте «бизнес» средняя цена сделки составила 22,4 млн рублей при площади в 54 «квадрата».

Директор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что август, как и все лето, был нетипично активным по числу сделок. По ее словам, рост спроса связан с инфляцией, ослаблением курса рубля, ожиданиями увеличения ключевой ставки и, соответственно, ставок по ипотеке.

Осенью больше спроса будет на квартиры на первичном рынке, хотя цены на готовые квартиры упадут, сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов. Дело в том, что ставки по кредитам на новое жилье остались на прежнем уровне (например, 8% по льготной ипотеке), а по займам на вторичное — выросли до 14% после предыдущего повышения ключевой ставки 15 августа. Тогда она была повышена на 350 базисных пунктов до 12%. 15 сентября ЦБ вновь поднял ключевую ставку — на 100 базисных пунктов до 13%. Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что ставки по ипотеке без учета госпрограмм теперь будут начинаться от 15%.

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